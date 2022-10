Ecco perché il Milan non tiene il passo | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La notizia della giornata è la fuga del Napoli, primo vero strappo al campionato. È indicativo che la squadra di Spalletti conti gli stessi punti della scorsa stagione (32) ma ne vanti 5 di vantaggio sulla seconda, l'Atalanta, mentre un anno fa ilsosteneva quel ritmo. Ora i rossoneri contano due sconfitte in più, una proprio con il Napoli e l'altra, fresca di giornata, rimediata in casa del Torino. L'emblema delè Leao che fallisce due facili occasioni da rete nei primi dieci minuti con cui avrebbe potuto indirizzare la partita. Nasce una difficoltà inedita per i campioni: subire psicologicamente gli eventi. Non riuscire a guardare avanti. Mentre ilpensava ai suoi errori, il Torino entrava in partita e infine infilava due volte la difesa di Pioli che, va notato, non è più impermeabile come nel girone di ritorno ...