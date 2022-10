Ecco il “Sogno del cielo” | il nuovo modulo della Stazione spaziale cinese

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Cina ha lanciato unper la propriaTiangong (Palazzo celeste) a bordo di un razzo Lunga Marcia 5B, rimanendo in linea con i tempi previsti per la realizzazione del proprio avamposto umano oltre l’atmosfera. Il, chiamato Mengtian, o “del”, è decollato alle 15.37 locali, le 8.37 in Italia, e una volta agganciato alla struttura già in orbita completerà la fase inizialecostruzioneTiangong. Il lancio segue il successo del 24 luglio, quando al nodo centrale era stato aggiunto la capsula Wentian. Il laboratorio Mengtian Con una massa di 23 tonnellate, una lunghezza di 17,9 metri e un diametro di 4,2 metri, Mengtian offrirà spazio per esperimenti scientifici a gravità zero, una ...