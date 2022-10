Ecco comè morta Liliana Resinovich | l' autopsia svela la causa

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È stata depositata la consulenza medico legale dei periti incaricati dalla Procura per fare luce sulla morte della 63enne triestina. "Morte asfittica, nessun segno di legatura al collo", concludono gli esperti

