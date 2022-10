“È tutto deciso” Antonella Clerici | notizia improvvisa E il suo pubblico non se l’aspettava

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Splendidaper, pronta per un nuovo programma. La Rai hadi puntare ancora forte sulla popolare conduttrice televisiva, forte dei suoi milioni di telespettatori che la seguono con costanza e passione. Oltre ad essere un’ottima professionista, lei è in grado di conquistare i cuori di tutti gli italiani grazie alla sua umanità straordinaria. Un feeling davvero strepitoso quello che riesce ad avere con tutti coloro che la guardano da casa. E per questo motivo la tv pubblica vuole ancora sfruttarla a dovere. Prima di dirvisue il nuovo programma tv, nelle ultime ore è intervenuta su Ballando con le stelle e sopratsu Lorenzo Biagiarelli: “Conosco bene Lorenzo Biagiarelli e so quanto è ...

Tuttosport

Se pensiamo al girone è già, ma è una sfida di Champions e non vedo l'ora di giocarla'. MONDIALE - 'Il rischio di non andare in Qatar c'è. Di solito ci vanno i giocatori che fanno bene ...TORINO - In definitiva in Qatar ci potrebbero andare entrambi, chi ha scelto il Toro per rilanciarsi, e chi dal club granata hadi andarsene non ritenendolo adeguato alle proprie ambizioni. Zlatko Dalic , ct della Croazia, ha diramato l'elenco dei 34 preconvocati per il Mondiale di Qatar 2022 dal quale usciranno i 26 ... La Juve senza Champions torna in ritiro Allegri ha deciso Nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 31 ottobre 2022 sono state approvate diverse misure: ecco tutti i dettagli a riguardo.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...