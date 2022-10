È stato arrestato il presunto assassino di Filippo Felici al Tuscolano

Leggi su agi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Un ragazzo di 24enne èarredalle forze dell'ordine per l'omicidio di, 25enne trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella periferia romana del, nella notte tra mercoledì e giovedì. Una fuga, quella delomicida che avrebbe uccisocon diverse coltellate alla schiena, durata soli 5 giorni. Il fermo eradisposto in seguito alle indagini coordinate dal pm Edoardo De Santis, ed èconvalidato dal gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Di fronte al giudice è emerso che all'origine del delitto ci sia uno screzio avvenuto qualche giorno prima dell'agguato compiuto mentre ...