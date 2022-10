È morto Holer Togni | lo stuntman più famoso di Italia che entrò nel Guinness dei Primati

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Èieri a Milano, a 76 anni, il leggendariosinonimo delle acrobazie su quattro ruote entrato nel cuore e nell’immaginario collettivo deglini per le sue straordinarie evoluzioni e per la sagoma...

Nato nel 1946 nella celebre famiglia circense, dopo il classico percorso di trapezista e cavallerizzo nei primi anni '70 lascia il circo e diffonde in Italia la novità assoluta degli spettacoli. Le sue acrobazie sono state leggendarie e riconosciute in tutto il mondo e sono state negli anni utilizzate al cinema come in televisione.