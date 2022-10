È morto Holer Togni | il re degli stuntman | nelle sue esibizioni coinvolse persino Gianni Agnelli

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) All’età di 76 anni èa Milano, il leggendariosinonimo delle acrobazie su quattro ruote. Non è solo il circo in lutto. Era infatti entrato nel cuore e nell’immaginario collettivoitaliani per le sue straordinarie evoluzioni. Ma non solo. Inconfondibile e amata era anche la sagoma inconfondibile dal cranio rasato riprodotta su milioni di manifesti. Una sorta di mito, così viene ricordato.e il grande show itinerante “Stunt Cars” Nato nel 1946 nella celebre famiglia circense, dopo il classico percorso di trapezista e cavallerizzo nei primi anni ’70lasciò il circo e diffuse in Italia la novità assolutaspettacoli con automobili. Nel 1971 creò lo show itinerante “Stunt Cars”, che ...