E’ arrivato il nuovo Pretty Little Liars Il ‘peccato originale’ su Prime Video

(Di lunedì 31 ottobre 2022): Original Sin Le vicende delle ragazze giovani, carine e bugiarde che vivono in Pennsylvania sono tutt’altro che archiviate: a cinque anni di distanza dalla messa in onda della settima ed ultima stagione di, sono arrivati oggi sui dieci episodi del reboot che costringono una nuova generazione ad affrontare il proprio peccato originale.: Original Sin ha per protagoniste Imogen Adams (Bailee Madison), Tabby Haworthe (Chandler Kinney), Faran Bryant (Zaria), Minnie Honrada (Malia Pyles) e Noa Olivar (Maia Reficco), cinque adolescenti che vivono a Millwood e che raccolgono la pesante eredità delle più famose Hanna, Emily, Aria e ...