Dossena | Napoli macchina perfetta e ha grandi possibilità di vincere il campionato' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022): "Ilè una, Mario Rui? Merita solo elogi" Andrea, ex calciatore dele allenatore del Renate, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live per rilasciare el seguenti dichiarazioni: "Iloggi è unae hadi. Certo, ilè molto lungo e abbiamo il precedente della Lazio che prima del Covid correva e dopo non si è più ritrovata. -affermaSarà una lunga battaglia e si deciderà, come al solito, a marzo-aprile. Il Mondiale potrà togliere energie, magari però le toglierà di più alle antagoniste del. -prosegue ...