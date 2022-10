Dopo il tumore | incinta di due gemelli grazie agli ovociti congelati 14 anni fa

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si chiama Giovanna Barilaro la donna che è rimastadi duea 41. A renderlo un caso unico al mondo è il fatto che, per la prima volta, per una gravidanza sono stati utilizzati degli, donati da un’altra donna, conservati () per 14. È la prima volta al mondo che si documenta la fertilità dicrio-conservati e vitrificati così a lungo, ha spiegato l?Irccs Policlinico Sant?Orsola di Bologna, teatro della vicenda. NewsInfertilità di Coppia "Perché ho scelto di donare i mieialle donne che non possono avere figli" La storia di una ragazza di 29che ha deciso di donare i propriper aiutare le donne che non ...