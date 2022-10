“Dopo avermi stuprata è tornato a lavorare” | il racconto della studentessa violentata al Policlinico Umberto I

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Quando siamo arrivati davanti a questa stanza, ho visto una lettiga vuota, non c’era nessun paziente. Non ho avuto il tempo di fare nulla. Mi ha dato una spinta, si è chiuso la porta alle spalle, ha girato a chiave e poi mi è saltato addosso”: trattiene a stento le lacrime la 20ennedi Infermieristica che ha denunciato di aver subìto una violenza sessuale in un angolo al terzo piano del padiglione 29 del reparto di Urologia delI di Roma. La ragazza si è presentata al pronto soccorso nella notte tra mercoledì e giovedì accusando il suo “tutor” di averla. “Mi ha attirata dentro la stanza con la scusa di dover fare una flebo a un paziente – dice in un’intervista a Repubblica – ma era vuota. Lui ha chiuso la porta a chiave. Era il mio ultimo giorno di pratica, non ci riesco a ...

