“Domani fine dell’obbligo vaccinale” | la prima conferenza stampa di Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Consiglio dei ministri e poi la. Dopo aver approvato il cdm a Palazzo Chigi, lasi è diretta nel palazzo dove incontra i giornalisti. Il presidente del consiglio spiegherà le decisioni prese con i suoi ministri. Innanzitutto la stretta contro i rave party, come quello di Modena, che è stata presentata dal ministro Piantedosi. Al ministro Carlo Nordio invece l’onere di presentare la riforma sul carcere ostativo. In, le misure sul covid: i medici non vaccinati potranno tornare dain corsia mentre sono confermate le Segui qui sotto la diretta delladi: Cosa è stato approvato in Consiglio dei ministri: leggi qui 16.44: “Contenta per dl su ...