Doctor Who | Disney vuole un “restyling hollywoodiano” della serie?

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Dysney, che dalla prossima stagione distribuiràWho al di fuori del Regno Unito, vorrebbe fare unstoricaBBC. Il sessantesimo anniversario dello show potrebbe coincidere con la sua trasformazione in un franchise, seguendo le orme di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da The Telegraph, l’accordo firmato dalla BBC e dallasulla distribuzione sui mercati internazionali diWho non si limiterebbe alla sola diffusione dello show attraverso+ nei paesi dove il servizio è attivo, eccetto il Regno Unito. La multinazionale statunitense, infatti, avrebbe deciso di finanziare la, dando un notevole contributo alle spese ...

