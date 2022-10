Disabile chiede il rinnovo della patente | la Asl di Roma 1 | ' Siamo pieni | ripassi a febbraio 2023'

QUOTIDIANO NAZIONALE

Aveva chiesto alla Asl il rinnovo della patente , che scade tra due mesi, ma gli hanno risposto di ripassare a febbraio. E' quanto accaduto a uno studente universitario di 20 anni, affetto da una ...Succede a Roma. Lo studente è affetto da una grave disabilità motoria e non può andare in università senza auto. Il suo documento di guida scade il 7 dicembre, il rischio è che l'iter finisca in ... Disabile chiede il rinnovo della patente, l'Asl: "Liste d'attesa sature fino a febbraio" Succede a Roma. Lo studente è affetto da una grave disabilità motoria e non può andare in università senza auto. Il suo documento di guida scade il 7 dicembre, il rischio è che l'iter finisca in prima ...Questi gli effetti del congedo straordinario 104 su stipendio e futura pensione per il lavoratore che assiste un familiare disabile ...