Di Maio & Co | che fine hanno fatto gli esodati della politica

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) C’è chi si sposa e chi finisce ai domiciliari. Chi torna al suo mestiere di prima ma soprattutto chi è costretto a reinventarsi. Al gran ballo deglidel Parlamento c’è di tutto, ma la passione non è finita e in molti casi non è escluso il ritorno. Come nel caso del giornalista Gianluigi Paragone che dopo la delusione delle urne del 25 settembre medita di tornare in campo alle Regionali in Lombardia. Per l’altro senatore di Italexit Carlo Martelli, invece, il futuro è comunque certo anche laddove non dovesse più fare il docente di matematica a contratto come nella sua vita precedente: da parlamentare ha vissuto francescanamente in attesa di tempi peggiori centellinando le spese. Anzi, badando proprio al centesimo talché pareva un ufo ai suoi colleghi vederlo in sandali a Palazzo Madama e soprattutto calcolare come spendendo poche centinaia di euro al mese fosse ...