Detto da me ha un significato Fini | la frase che nessuno ha notato sul Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Niente più silenzio. Gianfrancotorna a parlare in tv e lo fa da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Ospite di Rai 3,torna sulla litigata con Silvio Berlusconi di dodici anni fa, all'epoca del Popolo della Libertà. A rievocare quei tempi è la stessa conduttrice. Manon si sottrae e commenta: "Un errore imperdonabile - dice riferendosi alla nascita del Pdl - non lo perdono me stesso. Credevamo nel bipolarismo, pensavo fosse necessario un rassemblement di centrodestra". Noto quel "che fai mi cacci", pronunciato al leader di Forza Italia da parte dell'ex ministro. "Mi prese in parola in quell'occasione", afferma alquanto amareggiato e facendo calare il silenzio in studio. E proprio su Berlusconi intende soffermarsi: "È un personaggio che ha una fortissima personalità e credo di essere un buon testimone a ...