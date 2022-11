Dentro Rovella e Zirkzee | out Caprari | le ufficiali di Monza-Bologna

Leggi su seriea24

(Di lunedì 31 ottobre 2022)- Ultima gara di questa dodicesima giornata di Serie A, dove metterà di fronte ilcontro il, entrambe alla ricerca di una vittoria pesante in chiave classifica. Si ritorna in campo, ultima gara di giornata, che metterà contro i Brianzoli che cercano la terza vittoria casalinga di fila, contro i Felsinei alla ricerca di 3 punti esterni che mancano da troppo tempo. Le Formazioni: Partiamo dai padroni di casa che confermano tra i pali Di Gregorio, davanti al portierone spazio al terzetto in difesa composto da: Donati, Marlon e Carlos Augusto, ancora out Izzo per infortunio. Sulla sinistra c’è spazio per D’Alessandro, in medianaci vanno Pessina cone Sensi, sulla destra confermato Ciurria. Sulla trequarti c’è Ranocchia ...