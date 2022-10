Delitto di Asso | convalidato il fermo del carabiniere sparatore Antonio Milia Dal carcere trasferito nel reparto psichiatrico dell' ospedale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tribunale militare di Verona ha confermato la misura cautelare per il brigadiere che ha ucciso il suo superiore. Camera ardente per il luogotenente Doriano Furceri in municipio

(Como) - Al bar della Bocciofila dii vecchietti giocano accaniti a scopa insultandosi per qualche errore a buttare la carta, qualcuno getta la sfera in pista o guarda il calcio in tv. Pare un sabato del tutto normale. Poi vedi la ...L'inchiesta sull'omicidio del comandante della caserma dei carabinieri diDoriano Furceri passa esclusivamente nelle mani della procura militare di Verona, che ...perché il movente delè ...L’inchiesta sull’omicidio del comandante della caserma dei carabinieri di Asso Doriano Furceri passa esclusivamente nelle mani della procura militare di ...Asso (Como) - Al bar della Bocciofila di Asso i vecchietti giocano accaniti a scopa insultandosi per qualche errore a buttare la carta, qualcuno getta la sfera in pista o guarda il calcio in tv. Pare ...