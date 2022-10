(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nonostante le numerose offerte dal mercato, Frenkie denonlasciare il: nonper gennaio Frenkie Deè un calciatore dele talerestare. Nonostante abbia un mercato molto ampio, con il Manchester United in testa e le difficoltà economiche del club, l’olandese nonlasciare. Secondo quanto riportato da Sport, il centrocampo ha già parlato ai suoi agenti per dire che nonnella prossima finestra di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Il giocatore è libero a giugno, maavere tutto pronto prima. A questo proposito, è attesa un'... Il primo è legato al futuro di Frenkie De. I movimenti di mercato del Barça, soprattutto a ...Ma le regole di convivenzadettarle lui. Prime felicitazioni da Vladimir Putin e Kim- un . De Jong vuole solo Barcellona: non ascolterà nessuna offerta Nonostante le numerose offerte dal mercato, Frenkie de Jong non vuole lasciare il Barcellona: non ascolterà nessuna offerta per gennaio Frenkie De Jong è un calciatore del Barcellona e tale vuole rest ...Il quotidiano catalano Sport conferma che il Barcellona è sulle tracce di Jorginho, centrocampista della Nazionale ...