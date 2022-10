“Davanti a tutta Italia” GF Vip 7 | si mette male per Giaele De Donà | il marito Brad parla

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ancora novità suDeal GF Vip 7. Stavolta ilford Beck ha deciso di non rimanere in silenzio e, attraverso il suo portavoce, ha espresso tutte le sue preoccupazioni in merito a quanto sta avvenendo nella Casa più spiata d’. La gieffina si è avvicinata notevolmente ad Antonino Spinalbese e nelle scorse ore sono successi degli episodi eloquenti, che stannondo in ansia il coniuge. Il quale ha smesso di restare muto e ha voluto manifestare il suo stato d’animo. E nella puntata del 31 ottobre se ne potrebbere in diretta. A breve vi diremo tutto suDeal GF Vip 7, colford Beck all’attacco. A proposito della vippona, le immagini riprese dalle ...

RomaToday

con Pellegrini e Abraham c'è Zaniolo e non Belotti. Le formazioni ufficiali Verona (3 - 4 - ...la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ......la situazione alla Continassa con un Adani che neanche lo specchio vuole più vederea sé. ... Sembra solo un gioco di parole, ma la questione staqui. Ventola ha un'idea e ne parla con ... Giallo a San Lorenzo: trovato ferito davanti ad un portone, poi muore in ospedale ROMA – A nulla è servito il pressing andato avanti per tutta la giornata di ieri da parte degli Azzurri calabresi. Al contrario, le numerose note stampa con cui il presidente della Regione Roberto Occ ...Aveva già acconsentito a fare l’album di nozze ad un prezzo stracciatissimo in nome dell’amicizia, ma quando si è visto anche negare 20 minuti di pausa pranzo non ci ha visto più. E ha cancellato tutt ...