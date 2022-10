Dalle piscine olimpioniche alle luci rosse | L’incredibile parabola della giovane campionessa di nuoto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Grandissimo talento e promessa delgiapponese e mondiale, a 21 anni la nuotatrice Miku Kojima ha deciso di diventare una pornostar. Il mondo sta vivendo una profonda crisi economica iniziata nel 2020 a causapandemia di Covid e aggravata in questi mesi dallo scoppioguerra in Ucraina. Già prima dell’esplosione del conflitto l’inflazione era in aumento in tutto il mondo, ma adesso la situazione è peggiorata ulteriormente e tantissime persone, specialmente i giovani, sono alla ricerca di un lavoro e di una strada che permetta loro di sopravvivere alla crisi economica e costruire un futuro. La pandemia, in particolar modo, ha mostrato a tutti come lavori non necessari alla società, come quelli nel settore dello spettacolo o in quello dello sport, sono i primi ad essere colpiti quando le cose vanno male a ...