D’Alema si rivede nella Meloni | “Anche lei da giovane leader di partito è diventata premier” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Massimosiin Giorgiae ne loda l’ascesa politica e il carattere: “E’ una donna che ha personalità e grinta”. Cosa le piace di lei? “Che ha fatto quello che non abbiamo fatto noi: ha tenuto in piedi un, unvero, organizzato, che fa una politica di quadri, che ha fatto politica, non è un ‘Papa straniero’, ed è il segretario della gioventù del suo, che diventa capo dele quindi capo del governo…”. Come lei, gli chiede la De Gregorio: “Eh sì, per averlo fatto io, è stato considerato quasi un colpo di Stato”. L’exstorico della sinistra, a ‘In Onda‘, su La7, ha poi analizzato l’esito del voto e l’impatto dell’astensionismo sulla democrazia. “Ci siamo raccontati per ...