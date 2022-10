Dal rave di Modena ad Halloween | Feltri | la terribile previsione | Cosa sta per succedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il direttore editoriale di Libero Vittorioparla dei giovani: "L'argomento che tiene banco è l'esuberanza giovanile: scendono in piazza, fanno casino, sono violenti, si drogano, bevono. Apoi hanno organizzato unillegale e si divertono... non capiscono quale sia il divertimento. C'è anche la moda di, una festa che io non ho mai capito e non rientra nelle nostre tradizioni:c'è da festeggiare? In Corea del Sud sono morti centinaia di ragazzi a causa di questa festa del cavolo. Sono convinto che un po' più di educazione familiare renderebbe meno stupidi i giovani, che costituiscono sempre il problema: respiro un'aria simile al '68, quando senza un motivo autentico scoppiò una sorta di rivolta che sfociò nel terrorismo. Non vorrei che anche stavolta accadesse ...