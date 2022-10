Dal Mercosur alla povertà. Così Lula farà grande il Brasile

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Rieccoloper la terza voltapresidenza del, e dopo aver dovuto subire l’onta del carcere a causa di una oscura operazione giudiziaria poggiata su un teorema su vicende di corruzione, il presidente “non poteva non sapere”. Poi liberato e scagionato, come un leone ha ricostruito le basi della sua rielezione confrontandosi con il presidente uscente, un militare di alto grado che come altri militari assurti agli onori presidenziali nella storia sudamericana, ha subito mostrato una forte tendenza populista e connotati di estrema destra. Dunque Luiz Inacio da Silva chiamato dagli amici già agli albori del suo impegno sociale e politico, ha vinto seppur con uno scarto di soli due punti percentuali, dopo una campagna elettorale molto combattuta e ruvida. La realtà è rovente, e a quanto sembra, potrà ...

Una chiave potrebbe essere la ratifica del trattato di libero scambio trae Unione Europea , i cui negoziati sono in stallo2019. Ilè il blocco commerciale comune tra Argentina,...... dell'America Latina e dei Caraibi, ha rafforzato ile ha contribuito a creare il G - 20, ... Venne attuatagiudice Moro, ma costruita su imput della Casa Bianca e dei fazenderos brasiliani, ...Lula punterà a far assurgere al Brasile un ruolo mondiale di primo piano, lavorando sulla povertà e sulla spinta che potrà imprimere allo sviluppo del Mercosur e al rilancio dei rapporti ...L'ex presidente, che si candida per un terzo mandato, ha dichiarato di voler raggiungere un accordo “entro sei mesi”, se domenica verrà eletto. Lula ha mantenuto questa posizione per tutta la campagna ...