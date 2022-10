Dal Cdm la stretta sui rave | nuovo reato e carcere fino a sei anni Meloni | “Primo decreto importante e simbolico” – la diretta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stop dal 1° dicembre all’obbligo vaccinale per i sanitari, reintegrati i no vax (leggi). Giustizia, approvato il ddl sull’ergastolo ostativo e rinviata l’applicazione della riforma Cartabia (leggi). Sottosegretari, ecco la lista (leggi): fuori Mangialavori, citato nelle inchieste di ‘ndrangheta. Conte: “Per le camicie nere di Predappio e gli evasori il governo chiude gli occhi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato questa sera il decreto legge, varato oggiConsiglio dei ministri, in materia di giustizia, ergastolo ostativo, Covid e contrasto ai raduni illegali. Nel dettaglio il presidente ha firmato il decreto recante misure urgenti in materia di ......d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno...una leader - Le 5 sfide Covid - Le nuove regole del governo I sottosegretari - La lista approvata in...Galeazzo Bignami e la vecchia foto in divisa nazista: il politico di FdI torna nel mirino delle polemiche dopo la nomina a viceministro.NordEst (Adnkronos) – “Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo… Stamane abbiamo provveduto ad approvare un primo decreto che secondo me è molto importante per i provvedimenti che port ...