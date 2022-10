Da Sgarbi alla Cultura | a Rixi alle Infrastrutture | ecco la lista completa dei viceministri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott – Presentata e approvata in Consiglio del ministri ladei sottosegretari. Con la squadra dei, il governo di Giorgia Meloni può dirsi ora al completo. Il giuramento è previsto per mercoledì, ma a questo punto non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto ai nomi emersi. I sottosegretaripresidenza del Consiglio saranno quattro: Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe). Governo:ladiDi seguito ladei, con rispettivi partiti di appartenenza. Gli 8 sottosegretari a cui nei prossimi giorni verrà attribuita la delega di: Giustizia: Francesco Paolo ...