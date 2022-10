Da Israele all' Italia | storie di bambini contesi

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Di chi è questo bambino? Immaginate di appartenere alla schiera, sempre più folta, delle coppie che ricorrono alla fecondazione in vitro per coronare il sogno di diventare genitori. Vi recate, pieni di speranza, nella clinica preposta e vi sottoponete a tutto l’iter richiesto fino all’impianto dell’ovulo fecondato. L’ecografica vi dice che siete finalmente incinta (e non c’è avverbio più dolce per chi ha dovuto subìre la frustrazione lacerante di non riuscire a concepire naturalmente un figlio) senonché, dai primi test biologici, emerge che quel bambino non è geneticamente compatibile con i futuri genitori (mamma e papà). E quindi? Errore fu. Se poi il fatale scambio accade inle cose si complicano terribilmente. Già perché nello Stato ebraico la maternità surrogata, con gli ovuli di altra donna, è legale solo se i genitori biologici esprimono il proprio ...