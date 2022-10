La Gazzetta dello Sport

E se ci fossimo tutti sbagliati Pensavamo fossero brocchi patentati, invece ci stanno dicendo che no, non è vero, quella volta andò come andò ma non era tutta loro la colpa, niente affatto. Quando ...È incredibile che quelli che compriamo dall' Atalanta sono tutti oo rottami", si legge sui ... Tony ha dei: "Abbiamo sprecato troppe occasioni. Al primo tempo doveva essere almeno 3 - ... Da bidoni a rimpianti: la strana parabola di Joao Mario e Gabigol