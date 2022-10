Cura della pelle | dispositivo portatile LMNT da AlmaCare

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ogni giorno laaffronta tante sfide: stress, inquinamento, esposizione solare, dieta poco equilibrata, mancanza di sonno, sembrando spesso spenta, come se avesse perso tutta la sua vitalità. Oggi però la beauty routine ha un tre nuovi alleati per restituire al viso il suo splendore naturale: Due maschere e un device home-use davvero speciali. Alma ha progettato la tecnologia. per, specialisti nell’utilizzo di tecnologie laser con cliniche a Roma, Milano e Catania,. è la prima tecnologia home-use diche unisce la potenza degli infrarossi e dei micro impulsi coordinati per donare un boost di energia alla, favorendo la microcircolazione. Il riscaldamento cutaneo favorisce l’elasticitàe aumenta la ...