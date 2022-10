(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Complessivamente, dalad, sono state 372 le amministrazioniper le quali è scattato il provvedimento di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. In 73 casi si tratta diche avevano già subito la stessa sorte in precedenza, in 24 casi le decisioni sono state poi annullate in sede giudiziaria. A descrivere quanto sia radicato il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata negliitaliani è un'elaborazione di Centro Studi), per Adnkronos, basata su dati del Viminale. Come emerge dalla Relazione del Viminale sulle attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli...

Adnkronos

... delle famiglie con potenziale disagio assistenziale; della popolazione in condizione di affollamento grave; di under 30 fuorimercato del lavoro e dalla scuola; delle famiglie con potenziale ...E' la fotografia che scatta un dossier sulla questione di genere nella Pa elaborato per l'Adnkronos da, Centro Studi Enti Locali, sulla base dei numeri derivanticonto annuale, una ... Csel: dal 1991 a oggi 372 enti locali sciolti per Mafia, record in Calabria Gli abitanti di alcuni di questi enti saranno a breve chiamati alle urne. In Sicilia le elezioni riguarderanno, il 13 novembre, i cittadini di Partinico (Palermo) e Tortorici (Messina) ...(Adnkronos) – Complessivamente, dal 1991 ad oggi, sono state 372 le amministrazioni locali per le quali è scattato il provvedimento di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. In ...