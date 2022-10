Crollo di 10 gradi Meteo | Giuliacci rivela | il giorno in cui arriva il gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Con la fine di ottobre si chiude anche questa lunga ottobrata che ci ha accompagnato per oltre un mese dall'inizio dell'autunno con temperature miti e cieli soleggiati. Ciò che ci aspetta adesso, dunque, è il freddo. È infatti confermato un drastico cambio di rotta a livello termico sull'Italia, dopo lunghe settimane di caldo eccezionale, con temperature ben oltre la norma. Tanto che si passerà da un contesto estivo ad uno tipicamente autunnale. La ragione è da ricercare in una perturbazione, che si sta formando proprio in questi giorni, a Sud della Groenlandia e che il 4 novembre raggiungerà le Alpi con direzione Nordovest. L'aria che segue la perturbazione verrà deviata verso i Balcani per poi sfociare tra il 5 e il 6 novembre sull'Adriatico e da qui poi su tutto il Paese. L'irruzione, insomma, rischia dirsi piuttosto fredda, con valori termici tardo ...