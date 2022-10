Crolla ponte sospeso sul fiume | il bilancio dei morti è devastante | Era stato inaugurato il 26 ottobre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tragedia in India dove èto unpedonale. Erachiuso per 6 mesi per lavori di restauro, prima dell’inaugurazione lo scorso 26. In India uno dei ponti più antichi e importanti del Paese èto. Ci troviamo sulMachchhu, vicino alla città indiana di Morbi, nella parte centro-occidentale del Gujarat. Il L'articolosul: ildeiErail 26NewNotizie.it.

Le operazioni di soccorso presso ilsul fiume Machchu sono ancora in corso."Raramente nella mia vita ho provato così tanto dolore", ha commentato il primo ministro indiano Narendra Modi. "Da ...... secondo le autorità, circa 500 persone, tra cui donne e bambini, stavano celebrando una importante festa religiosa sopra e intorno alquando i cavi che lo sostenevano hanno ceduto, poco dopo ...«Un gruppo di ragazzi si messo a saltare sul ponte per farlo oscillare e allora ho detto alla mia famiglia di correre via; così ci siamo messi in salvo»: è il racconto di Vijay Goswami, un turista ind ...E’ di almeno 120 morti in India il bilancio del crollo avvenuto ieri di un ponte pedonale sospeso che attraversava un fiume nello stato occidentale del Gujarat, ha detto oggi un funzionario di polizia ...