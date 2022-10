Croazia | i preconvocati di Dalic in vista del Mondiale in Qatar | non presente Rebic

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il CT della nazionale croata, Zlatko, ha diramato la lista dei 34 pre-convocati indelin. Tra i nomi non figura quello dell’attaccante del Milan, Ante, che dunque non prenderà parte alla rassegna iridata. Ecco la lista completa: Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK), Labrovic (Rijeka). Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Pongracic (Lecce), Erlic (Sassuolo), Sutalo (Dinamo Zagabria). Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo Zagabria), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), ...

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha reso nota la lista dei 34 giocatori pre-convocati per i Mondiali in Qatar. Fuori l'attaccante del Milan Rebic, mentre c'è il granata Vlasic ...Ecco di seguito il comunicato della Federazione croata: Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista dei 34 pre-convocati in vista di Qatar 2022. Non c'è l'attaccante del ...