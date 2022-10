Crisanti | Il ministro Schillaci? Uno che non capisce nulla di sanità ma è un bravo radiologo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Il? Nondipubblica, ma è un”. Così il senatore del Pd e direttore di Microbiologia a Padova, Andreaa The Breakfast club su Radio Capital. “Non conoscevo ildella Salute” spiega, “ma penso che se la prima decisione è quella di levare la mascherina negli ospedali, allora dico: carolei dinon”. Poiconferma che rinuncerà allo stipendio di senatore. “È un segnale importante per i cittadini. Se si rinuncia allo stipendio di parlamentare bisogna avere quello del lavoro di origine, nel mio caso dell’università di ...

Il nuovodella Salute, Orazio 'Schillaci, va giudicato in base ai fatti. Ma se la sua prima mossa è ... Lo ha dichiarato il virologo Andrea, senatore Pd, a 'The Breakfast Club' su Radio ...Andrea, senatore Pd e virologo, ha duramente criticato in diretta su Radio Capital le misure su cui sta lavorando il governo Meloni, in ambito Covid. "IlSchillaci va giudicato in base ai ...