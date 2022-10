Cremonesemania | Per i grigiorossi | un punto che tiene agganciata la speranza

Calciomercato.com

Poco dopo, ha annientato una chiara occasione da gol, solonon tirare di sinistro, come se non fosse proprio un'opzione quel piede. Senza contare che,arrivare al tiro in porta, la Cremonese ...Nessuna giocata di qualità, ma neanche l'occhio della tigre,difendere un vantaggio che era fondamentale mantenere. L' attacco non ha saputo tenere su un pallone, il centrocampo non trovava una ... Cremonesemania: Grigiorossi quasi al capolinea. Ora serve una scossa immediata Un altro punto, ancora nessuna vittoria, ma piccoli passi per rimanere attaccati ad una speranza. Questa la sintesi della domenica grigiorossa, in cui la Cremonese, in casa, ha strappato solo un pareg ...Per la Cremonese di Alvini è ufficialmente crisi nera. La partita di ieri si doveva solo vincere. Non solo perché era uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, ma perché la Samp vista nei p ...