Cremlino | accordo sul grano pericoloso senza la Russia

... che ipotizza che gli altri uomini vengano usati per coprire la perdita di controllo del... Mosca accusa Kiev, sospesosul grano... undel genere è difficilmente fattibile, e assume un carattere diverso: molto più rischioso, pericoloso e non garantito", ha dichiarato il portavoce del. .Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...I prezzi schizzano dopo la decisione della Russia di venir meno all'impegno di lasciar passare le navi cargo cariche di grano e altri cereali provenienti da Kiev attraverso il Mar Nero. Nonostante il ...