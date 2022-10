Covid | Pregliasco | “Con Cerberus rialzo a breve | per Natale 90mila casi al giorno”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “A dicembre, per, il” nuovamente atteso dei contagiin Italia “potrebbe raggiungere i” al, secondo il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio. “La fase attuale è abbastanza buona”, ha spiegato a ‘Unda pecora’ su Rai Radio 1, però “purtroppo le previsioni atermine sono al. E poi – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo – rimane la spada di Damocle della variante” BQ.1.1, che insieme al sottolignaggio correlato BQ.1 “sembra meno cattiva, ma pare maggiormente in grado di schivare le difese immunitarie sia per le infezioni pregresse che per i vaccini”, tanto che ...

... per Natale, il rialzo' nuovamente atteso dei contagiin Italia 'potrebbe raggiungere i 90mila casi' al giorno, secondo il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio. 'La ..."Bisogna arrivare a gestire ilcome abbiamo sempre gestito tutte le altre malattie infettive. ...: "Sì alla normalità, ma non abbassiamo la guardia" Fabrizio, direttore ...(Adnkronos) – “A dicembre, per Natale, il rialzo” nuovamente atteso dei contagi Covid in Italia “potrebbe raggiungere i 90mila casi” al giorno, secondo il virologo dell’Università Statale di Milano Fa ...Se neanche siamo riusciti ad imparare quanto siano importanti le mascherine e il lavaggio delle mani significa che la pandemia da Covid non ci ha lasciato proprio ... pesante invasione di campo”.