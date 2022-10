Covid oggi Lazio | 1 063 contagi e 2 morti A Roma 606 nuovi casi

Sky Tg24

Un appuntamento che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma è stato rinviato ada causa della ... È stato anche un momento di guarigione dal dolore causato dalla pandemia di- 19. Attraverso le ......della Regione Lazio valuta 'opportuno mantenere l'utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa almeno per tutto il periodo dell'influenza stagionale classica che si sovrapporrà al'... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: "Sanatoria no-vax un'amnistia anti-scientifica". LIVE (ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - Sono 240, con 1.865 tamponi fatti, i contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Un calo fisiologico visto il fine settimana, che porta il tasso di positività a ...ROMA – Continua a far discutere la decisione di reintegrare i sanitari non vaccinati contro il Covid-19. Per il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, le ‘sanatorie’ per i no-vax ...