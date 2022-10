Covid | Meloni | Non ci sarà più approccio ideologico

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2022 "Il tema della salute non si affronta con un, ma con unserio che tenga conto delle evidenze scientifiche. Quello che contesto dei governi precedenti è che ci sono state una serie di decisioni che non avevano il supporto di nessuna evidenza scientifica e che incidevano anche sulla libertà personale, ha sottolineato. L'Italia è il paese che ha preso i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente vanta i più alti tassi di letalità. Qualcosa non ha funzionato". Lo ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa dopo il Cdm. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev