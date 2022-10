Covid | medici di famiglia | “Obbligo mascherine in strutture sanitarie fino a febbraio”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’di mascherina in tutti i presidi sanitari, ambulatori deidicompresi, sarebbe utile da mantenere almenoalla fine di questo periodo invernale in cui circolano le malattie respiratorie stagionali, in considerazione dei vantaggi cha abbiamo avuto con la riduzione dei casi in questi anni. Mantenerlaa gennaio-aiuterebbe non solo contro, ma anche contro l’epidemia influenzale, quella da pneumococco e le diverse patologie respiratorie invernali”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg), che ribadisce la sua posizione sul tema, nell’ultima giornata in cui vige l’...

Per tutelare le persone più fragili dovranno indossarle i, gli infermieri e anche i ...a varare un unico decreto legge che riunisce tutti i provvedimenti già annunciati in materia di, ...Mantenerla fino a gennaio - febbraio aiuterebbe non solo contro, ma anche contro l'epidemia ... A dirlo all'Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei...“L’obbligo di mascherina in tutti i presidi sanitari, ambulatori dei medici di famiglia compresi, sarebbe utile da mantenere almeno fino alla fine di questo periodo invernale in cui circolano le malat ...Il senatore Crisanti non ha mancato di sottolineare che la mascherina è ancora uno strumento utile per fronteggiare la pandemia, e se ci sono medici che non la indossano quando accolgono i pazienti, ...