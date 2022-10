Covid | le notizie di oggi Verso lo stop all’obbligo vaccinale per i sanitari LIVE

E' quanto si legge nella bozza del decreto legge all'esame oggi del Consiglio dei ministri - composta di 9 articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di- nella parte che ...Sarà anticipata dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria. Lo prevede la bozza del decreto all'esame del Consiglio dei ...Infatti, questa piattaforma non solo è fornita con i migliori giochi online, ma prevede anche una sezione con guide, notizie e recensioni ... di reintegrare i sanitari non vaccinati contro il Covid-19 ...(Adnkronos) - Sarà anticipata dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria. Lo prevede la bozza del decreto all'esame del ...