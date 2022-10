Covid Italia | Gimbe | “Non è finita | Cerberus imminente e scenari imprevedibili”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Indubbiamente, con l’evoluzione delle varianti” del coronavirus Sars-CoV-2 “e la protezione conferita dalla vaccinazione sulle forme gravi, la malattia-19 oggi non è più quella del 2020-2021. Tuttavia la pandemia è ancora in corso e sia l’Oms sia l’Ecdc invitano tutti i Paesi a essere preparati e pronti, visto l’arrivo della variantee l’tà deglia medio-lungo termine”. Questo il monito di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, mentre con il Consiglio dei ministri di oggi il Governo Meloni si appresta a varare le prime misure per una nuova gestione di. E, nel giorno in cui scade l’obbligo delle mascherine in ospedali e Rsa, secondo Cartabellotta l’obbligatorietà per il dispositivo di ...

Sky Tg24

L'ultimo caso è in Forza: una buona parte del partito azzurro 'difende' la posizione del deputato Mangialavori che però potrebbe rimanere fuori dall'elenco, così come l'altro azzurro ...Da Fratelli d', la deputata Ylenja Lucaselli, commentando anche le proposte in Cdm, osserva: '... Ergastolo ostativo e: governo alla prova del nove. "Discontinuità con Draghi" Covid, news. Lunedì in Cdm la scadenza dell'obbligo vaccinale per i sanitari referente nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP) per abusi e maltrattamenti e professore di Pediatria presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Si tratta di un’iniziativa quanto mai ...Il 25 aprile in Italia ci saranno incontri e manifestazioni di ogni genere ... «L’atteggiamento scelto sul Covid è profondamente sbagliato», afferma Letta: «Comportandosi in questo modo Meloni e La ...