Covid | i medici d' urgenza chiedono a Schillaci di non abolire la mascherina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) - Nei pronto soccorso si concentrano patologie e fragilità che non hanno paragoni. Anche in Campania De Luca conferma l'obbligo delle protezioni sia in ospedale che nelle ...

- Nei pronto soccorso si concentrano patologie e fragilità che non hanno paragoni. Anche in Campania De Luca conferma l'obbligo delle protezioni sia in ospedale che nelle ...... contrariamente alle notizie sulla "discontinuità" con l'Esecutivo precedente in tema dicircolate fino a ...Il governatore veneto a sostegno della decisione del ministro Schillaci. “La pandemia ha messo a dura prova l’intero sistema sanitario: ora serve che tutte le risorse umane e professionali siano di nu ...Se è vero che la Puglia è una regione ad alto rischio rispetto ai contagi covid, secondo l'Iss, è pur vero che nonostante il calo dei contagi che si registra ormai da ...