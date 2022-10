Covid | ecco la guida alle nuove regole del governo Meloni | stop all' obbligo vaccinale per i medici | si decide sulle mascherine negli ospedali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dal reintegro dei camici bianchi non vacccinati alla sospensione delle multe per i No Vax, tutte le novità

la Repubblica

Cogliamo l'occasione di evidenziare che accanto alla vaccinazione antie necessario aggiungere, in particolare per anziani, fragili e portatori di malattie croniche, la vaccinazione ...un estratto dell'intervista: Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dato il chiaro ... Ha ragione il ministro quando afferma che ilè cambiato. E anche noi'. Come 'Le restrizioni che ... Covid, ecco la guida alle nuove regole del governo Meloni: stop all'obbligo vaccinale per i medici, si decide… Da un lato il venir meno delle protezioni e il calo dell’attenzione sui comportamenti, dall’altro il caldo che aiuta a limitare la circolazione ...Il "problema" delle fake news viene gestito dai fact checkers. Anche questi soggetti, però, non sono sempre indipendenti o obiettivi: spesso “annacquano” o “scoloriscono” notizie importanti spostando ...