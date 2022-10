Covid | Crisanti Pd si scaglia contro il ministro Schillaci | ' Non capisce niente di sanità pubblica'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Andrea, senatore Pd e virologo, ha duramente criticato in diretta su Radio Capital le misure su cui sta lavorando il governo Meloni, in ambito. "Ilva giudicato in ...

Sky Tg24

Andrea, senatore Pd e virologo, ha duramente criticato in diretta su Radio Capital le misure su cui sta lavorando il governo Meloni, in ambito. "Il ministro Schillaci va giudicato in base ai ......partisse con le sue misure dal, sono rimasto deluso da Meloni che in Senato non ha citato i vaccini, ha strizzato l'occhio a posizioni populiste e no vax". La polemica sullo stipendio... Covid, Crisanti: "Fragili restano a rischio, giusta la quinta dose" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Crisanti, virologo e senatore del Pd: «Il ministro Schillaci va giudicato in base ai fatti. Ma se la sua prima mossa è quella di togliere le mascherine negli ospedali allora mi permetto di dire che di ...