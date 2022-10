Covid | casi in calo per la terza settimana di fila | in ospedale a Bergamo lieve rialzo dei ricoveri

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Scende per laconsecutiva il numero dei nuovie l’ottava ondata sta raggiungendo i minimi di periodo. Purtroppo all’orizzonte si prouna nuova variante e una nuova risalita dei. Più nel dettaglio, vediamo che il contagio, dopo aver toccato il suo massimo a gennaio, ha registrato tre nuove ondate: una con il picco a fine aprile, una a luglio con piùrispetto alla precedente, ma con un picco decisamente più basso rispetto a quello di inizio anno, e una ancora minore a metà ottobre. La nuova variante denominata BQ1 è quindi già circolante, sia pure in modo ancora residuale, ma si prevede che fra la metà e la fine di novembre il 50% deisarà da imputare alla suddetta. L’aumento effettivo dei nuovi positivi al ...

Sky Tg24

Sono 247 ipositivi alregistrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3710. Ci sono inoltre, ...La decisione è stata presa alla luce della scoperta di diecidi, tutti riferiti a persone senza sintomi, nella metropoli, anche detta "regina d'Oriente'. Quest'anno il parco divertimenti è ... Covid, le notizie di oggi. Restano mascherine in ospedali e Rsa, prorogato l'obbligo. LIVE Dati dalla Regione Nelle Marche è scesa ancora sotto quota 400 (da 402,79 a 370,61) l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti. Nell'ultima giornata, fa sapere la Regione, si sono registrati 205 ...Gli angeli del Covid rischiano il danno oltre alla beffa. A far suonare il campanello di allarme è Daniele Fumelli, Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche che ha ricevuto l’informativa da parte ...