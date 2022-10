Covid | Cartabellotta Gimbe contro il governo | ' No a sanatorie e amnistie anti scientifiche'

Puntualizza: "la parola d'ordine "discontinuità" è assolutamente legittima in una ... la malattia- 19 oggi non è più quella del 2020 - 2021. Tuttavia, la pandemia è ancora in corso.Quanto alla pubblicazione settimanale del bollettino, secondoquesta 'appare ragionevole, anche tenendo conto della notevole variabilità giornaliera nella trasmissione e ...Nel giorno della scadenza dell'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa la Fondazione chiede: "la mascherina resti in ospedale, rendere l'obbligo permanente" ..."Sanatoria no-vax è un'amnistia antiscienza e diseducativa". Presidente di Gimbe, Cartabellotta: "Il reintegro dei sanitari non vaccinati contro Covid-19 e le 'sanatorie' per i no-vax rappresentano un ...