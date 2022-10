Covid | bozza decreto | da domani stop obbligo vaccino per sanitari

Le anticipazioni sono contenuta nellain discussione al tavolo dei ministri . Le mascherine ...varare un unico decreto legge che riunisce tutti i provvedimenti già annunciati in materia di, ......Rsa Anticipo di due mesi al 1° novembre - rispetto alla scadenza prefissata al 31 dicembre - dello stop all'obbligo per il personale sanitario di vaccinarsi contro il- 19: lo prevede la...È quanto prevede la bozza del decreto a Palazzo Chigi, che va a modificare quanto normato dal decreto legge n. 44 del 2021. Covid-19, dal 1° novembre via al reintegro dei sanitari no vax Dal 1° ...PALERMO – Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un per ...