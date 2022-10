Covid | 1 063 nuovi casi positivi e 2 morti nella Regione Lazio | il bollettino di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Resta alta l’attenzione per la diffusione delsul territorio della, in particolare. Come di consueto l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato rende noto ildella giornata di31 ottobre 2022. “nelsu un totale di 9.923 tamponi si registrano 1.063– dice l’Assessore (-1.088), sono 2 i decessi ( = ), 584 i ricoverati (-22), 32 le terapie intensive ( = ) e +2.054 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 10,7%. Ia Roma città sono a quota 606”. Leggi anche:, 2.629contagi e 4 decessi...