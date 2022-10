Cosenza | esonerato Dionigi dopo il ko col Frosinone

(Di lunedì 31 ottobre 2022)la sconfitta interna di sabato contro il, ilhaDavide. “Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù”, si legge nella nota. Ilè attualmente quart’ultimo in campionato, con 11 punti in altrettante giornate. SportFace.

La squadra è quart'ultima in B con 11 punti dopo 11 giornate- Un altro esonero in serie B. Dopo la sconfitta interna di sabato contro il Frosinone, ilha annunciato in una nota di "avere sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e ...Commenta per primo ' La SocietàCalcio comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e ...Il Cosenza cambia allenatore. Davide Dionigi è stato esonerato. Il tecnico ha pagato l'ultima battuta d'arresto interna contro il Frosinone. La squadra calabrese peraltro aveva ...